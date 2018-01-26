Драли три шкуры: наркодиспансеры в Кузбассе в три раза завысили цены медосвидетельствования на права

Наркодиспансеры Новокузнецка и Кемерова втрое завышали стоимость своих услуг. ФАС добилась снижения цены, пишет «Коммерсант-Сибирь».

Как выяснилось, в медучреждениях цена за прохождение медосвидетельствования для получения или замены водительских удостоверений была завышена втрое. Кузбассовцы в обязательном порядке проходили при осмотре психиатром-наркологом экспресс-тестирование на наличие психоактивных веществ.

Однако эта процедура не является обязательной.

В итоге в Кемерове стоимость этой услуги упала с 991 до 293 руб., в Новокузнецке — с 713 до 320 руб.

В Кемерове наркодиспансер также завышал, по данным ФАС, цены на медосвидетельствование для получения лицензии на оружие. Процедура была значительно дороже, чем аналогичная услуга в других наркодиспансерах Кузбасса и чем в других регионах Сибири. По этой услуге цена на медосмотр снизилась с 2023 до 1780 руб.

novokuznetsk.su

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