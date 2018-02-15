Игра с прогнозами: в России ликвидировали сотни школ и больниц

Экономисты отмечают, что несмотря на официальный рост доходов российской казны идёт тотальное сокращение школ и больниц. По информации Минфина, в январе 2018 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2,8% ВВП. Теперь правительство ждет профицита по итогам всего года — до 1,2% ВВП вместо спрогнозированного ранее дефицита 1,3% ВВП.

С одной стороны – это хорошая новость, но эксперты Независимой газеты сообщают, что игры с бумажными прогнозами, когда показатели сначала занижают, а после повышают, неблагоприятно влияют на конкретные судьбы.

Изначально российские власти действовали исходя из неблагоприятного прогноза – закрывали больницы и школы, сокращали людей. А теперь рапортуют о профиците, но учебных заведений уже нет, специалисты стали безработными.

По данным Росстата, общее число образовательных организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 2017-м по сравнению с 2016-м сократилось на 6,4%, или на 52 единицы, – до 766. Это произошло после сокращения числа таких учреждений на 8,7% в 2016-м.

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования, сократилось на 3,6%, или более чем на 1500 единиц, – до 41,1 тыс. Судя по Росстату, в прошлом году в стране увеличилось только число образовательных организаций, осуществляющих деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, – на 0,6%, почти до 4 тыс.

Также долгосрочной стала тенденция сокращения числа больниц, коек и численности врачей. Правда, в этом случае официальные свежие данные пока не публиковались, можно оперировать статистикой лишь за 2016 год. Из отчетов Росстата следует, что, например, с 2005 по 2016 год число больничных организаций в РФ сократилось в 1,8 раза – примерно до 5,4 тыс. Число коек в больничных организациях сократилось за указанный период на 26% – примерно до 82 штук на 10 тыс. жителей РФ.

На 5% снизилась численность врачей всех специальностей – до 46 человек на 10 тыс. жителей. А, например, численность педиатров за тот же период сократилась уже в 1,6 раза – почти до 20 человек на 10 тыс. детей. Не исключено, что на показателях могли сказаться изменения методики подсчета, но тенденция оптимизации тоже налицо.

Возможно, в ряде случаев такая оптимизация действительно оправданна, объективно необходима и помогает повысить эффективность. Но точно так же можно предположить, что если бы перед регионами не стояла задача по урезанию бюджетных расходов, тогда часть этих организаций продолжила бы работать до сих пор.

«Политика затягивания поясов сказывается не только на социальной сфере, но и на деловой среде. Ведь когда с высоких трибун говорится о бюджетном дефиците, участники рынка начинают готовиться к худшему – в том числе к повышению налоговой нагрузки, даже если с тех же высоких трибун обещают не спешить с увеличением налогового бремени», - считают эксперты.

Предчувствие налоговых ужесточений, опасения из-за общей неопределенности гасят экономическую активность в стране. Да и нарисованный теперь профицит тоже вряд ли убедит участников рынка, что пришло время активизироваться.

novokuznetsk.su

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