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Новость от 15 февраля 2018

Чтобы было взаимопонимание: Тулеев обсудил ситуацию в угольной отрасли

Накануне губернатор Кемеровской области в рамках рабочей встречи обсудил ситуацию в угольной сфере с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности РФ Иваном Мохначуком.

Аман Тулеев подчеркнул, что нужно уделить особое внимание сейсмобезопасности и на государственном уровне изучить влияние горной добычи на сейсмообстановку.
Вдобавок глава региона настаивал на согласовании действий в решении вопроса развития открытых горных работ с точки зрения влияния их на экологию.

«Станем разбираться в данной ситуации на уровне Минтруда и собственников, надо  обязательно информировать жителей, чтобы было взаимопонимание», — согласился с губернатором профсоюзный лидер.

Ранее мы сообщили, что Аман Тулеев может стать невыездным.

novokuznetsk.su

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