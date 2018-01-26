Чтобы было взаимопонимание: Тулеев обсудил ситуацию в угольной отрасли

Накануне губернатор Кемеровской области в рамках рабочей встречи обсудил ситуацию в угольной сфере с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности РФ Иваном Мохначуком.

Аман Тулеев подчеркнул, что нужно уделить особое внимание сейсмобезопасности и на государственном уровне изучить влияние горной добычи на сейсмообстановку.

Вдобавок глава региона настаивал на согласовании действий в решении вопроса развития открытых горных работ с точки зрения влияния их на экологию.

«Станем разбираться в данной ситуации на уровне Минтруда и собственников, надо обязательно информировать жителей, чтобы было взаимопонимание», — согласился с губернатором профсоюзный лидер.

Ранее мы сообщили, что Аман Тулеев может стать невыездным.