ОРВИ атакует: кузбасские школы и группы в детсадах начали закрывать на карантин

В Кемеровкой области в целом сохраняется спокойная эпидемиологическая ситуация. Но всё-таки в трёх территориях превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ.

Как сообщает Вести-Кузбасс, в Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком и Тисульском районах школы и группы в детских садах закрывают на карантин.

За неделю число пациентов возросло на 40 %.

Сегодня, 15 февраля, постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий вступает в силу.