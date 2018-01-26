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Новость от 15 февраля 2018

ОРВИ атакует: кузбасские школы и группы в детсадах начали закрывать на карантин

В Кемеровкой области в целом сохраняется спокойная эпидемиологическая ситуация. Но всё-таки в трёх территориях превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. 

Как сообщает Вести-Кузбасс, в Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком и Тисульском районах  школы и группы в детских садах закрывают на карантин. 

За неделю число пациентов возросло на 40 %.

Сегодня,  15 февраля,  постановление главного санитарного врача  о  введении ограничительных мероприятий вступает в силу.

novokuznetsk.su

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