«Любил как сына»: Щукин потерял всё из-за своего юриста

Олигарх Александр Щукин сейчас переживает не лучшие времена – он судится за свои активы, находясь при этом под домашним арестом. Уже больше года длится расследование уголовного дела о вымогательстве пакета акций угольного разреза «Инской». Вдобавок, его доверенное лицо, юрист Тимур Франк воспользовался ситуацией в свою пользу, сообщает bfm.ru.

Как уточняет представитель Щукина Елена Юлова, Тимур уговорил Щукина продать по номинальной цене весь пакет активов (стоимость которых варьируется от 4 млрд до 5 млрд рублей), когда у бизнесмена начались проблемы с законом.

«Там очень удивительная связь и зависимость. Щукин нежно любит Тимура Франка, не постесняюсь сказать, как своего сына. До сих пор он им очарован, до сих пор он не верит, что тот сделал то, что сделал», — призналась она.

Дальше был суд, и Франк вернул акции. Но до этого, по словам юриста, компания по решению нового владельца стала поручителем по долгу на миллиард рублей, а потом продала право на этот долг Франку — всего за миллион.

В итоге получилось, что пока Александр Щукин сидит под домашним арестом, его активы уходят в чужие руки.

Сейчас та спорная компания уже банкрот. Конкурсный управляющий требует с Щукина миллиард рублей. В свою очередь бизнесмен требует вернуть миллиард рублей с бывшего директора и номинального владельца.