Наживались: коммунальные компании Кузбасса навязывали ненужные услуги

В кузбасских городах прошла прокурорская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в сфере ЖКХ. Специалисты отметили, что чаще всего горожанам навязывали дополнительные работы и услуги.

Было установлено, что в систематически нарушали закон ООО «Кузбасская Энергокомпания» и АО «Энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий), в Тисульском районе были обнаружены объявления, в которых говорилось о необходимости поверки общедомового прибора учета тепловой энергии. А все дополнительные расходы включали в плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В итоге страдали рядовые горожане.

Были зафиксированы нарушения и в Новокузнецке. В Новоильинском районе активно распространялись листовки от некой компании МУП «Водоканал», в которых говорили о необходимости установить приборы учета потребления коммунальных услуг либо провести поверку для того чтобы не применять повышающий коэффициент. Но этого юридического лица в реестре Федеральной службы по аккредитации нет.