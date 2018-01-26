Время назад: Кузбасс тонет в рецессии, мэр Новокузнецка занимается брейнстормингом

В феврале 2017 года экономисты констатировали, что экономическое положение российских регионов резко ухудшилось. Был опубликован доклад, в котором Кузбасс оказался в числе тех 18-ти регионов, где сокращаются сразу четыре отрасли.

Всего в зоне устойчивой рецессии на конец года оставались 62 российских региона из 85-ти.

Отметим, к концу 2017 года ситуация в нашем регионе выправилась. Сейчас областной бюджет имеет профицит, поэтому у кузбасских властей появились дополнительные средства на социальные льготы.

Год назад горожане активно обсуждали выступление мэра Новокузнецка. На встрече с предпринимателями Сергей Кузнецов заявил, что нужно бесплатно давать землю в парках бизнесменам.

«Наша с вами задача, чтобы сообща на наших глазах что-то появилось. Зачем мы вот так собираемся — не для того, чтобы от вас откупиться вот такими посиделками. Вот в этой точке кипения мы должны родить то, что станет интересным и для вас, и для нас. Но пока с трудом идёт — потихонечку сейчас занимаемся брейнстормингом», — подытожил мэр.

В феврале 2017 года читатели узнали, что в Новокузнецке появится новый музей ретро автомобилей к 400-летнему юбилею. Экспозиция будет составлена из более 50-ти экземпляров автомобилей и мотоциклов из личной коллекции бизнесмена Александра Говора.

В январе 2018 года здание уже было достроено. Сейчас ведётся внутренняя отделка. Изначально открытие анонсировали на конец 2017 года, но сроки были перенесены. В проект было вложено более 150 млн. рублей.

Напомним, музей построили между ТРЦ «Глобус» и отелем Park Inn.