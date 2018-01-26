Горожане удивлены: в Новокузнецке пожарные мыли баннер с Путиным

Один из новокузнечан заметил пожарных за странным занятием.

Из брандспойта сотрудники пожарной охраны мыли баннер с изображением Владимира Путина, который расположен на въезде в Новоильинский район.

«Ребята смотрите, Путина моют», — прокомментировал горожанин в своём инстаграме.

Ранее мы сообщали, что в Новокузнецке и в других городах страны сотрудники правоохранительных органов охраняют баннеры с изображением Владимира Путина. Якобы по всей стране объявлена операция «Баннер», по которой наряды полицейских должны вести круглосуточную охрану билбордов.