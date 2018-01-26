Роскошь и модерн: один из культурных символов Новокузнецка стал современнее

Внушительные колонны, блистающие хрустальные люстры, высокие зеркала, белоснежная лепнина…

Перед роскошью Новокузнецкого драматического театра невольно робеешь. Думаешь: почему я сейчас не в своём лучшем платье и без веера?!

Однако одной лишь красотой зрителя не удержишь — в наш безумно быстрый век надо создавать все условия, чтобы остался довольным даже самый капризный посетитель. И поэтому специально храм искусства позаботился о дополнительном комфорте. Уже сейчас кассовый зал хвастается 14 лайтбоксами — специальными конструкциями с подсветкой, на которых размещена информация о театре.

Полную афишу можно рассматривать на информационном электронном табло.

А отдельные анонсы — на электронной бегущей строке.

Выбирать билеты тоже стало проще — в помощь зрителям экран со схемой зала для подтверждения выбранных мест.

В холле установили вращающиеся стойки с анонсами, витрины на красивых ножках с сувенирами и наградами учреждения.

Чтобы зрители не заскучали во время антракта, на втором этаже поставили напольную видеостойку, транслирующую ролики о деятельности театра.

Колонны на входе, с которыми так любят фотографироваться новокузнечанки, освободили от рекламных баннеров. Теперь анонсы размещены между колоннами — так сохраняется целостность здания. “Это было нашей больной темой”, — подтверждает директор драматического театра Марина Евса. И добавляет: пока что колонны в не совсем эстетичном состоянии, но это временно.

На техническое оснащение театра направлено 1,5 миллиона рублей.

“Ежегодно, в рамках нашей благотворительной программы „ЕВРАЗ — городу“ мы сотрудничаем с драматическим театром. Несколько лет подряд это были творческие проекты, когда мы помогали в организации гастрольных концертов. В прошлом году мы поняли, что есть такой запрос. Современные технологии развиваются, зритель становится более требовательным не только к художественной части и самим спектаклям, но и тому, как театр промоутирует свою деятельность. Информационные конструкции познакомят зрителя с репертуаром на месяц-два вперёд», — поделилась директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ — Сибирь Елена Юрьева.

Это не все сюрпризы для театралов. Как рассказала Марина Евса, внешние колонны отреставрируют с наступлением потепления. “Театр заиграет новыми красками”, — уверяет директор.