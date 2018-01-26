Мусор поможет: новокузнечанка предложила оригинальный способ рекультивации земель на разрезах Кузбасса

На сайте «Банк идей» новокузнечанка предложила оригинальный способ восстановления земель на отработанных разрезах.

Она уверена, что рекультивировать изуродованную землю можно с помощью мусора.

«От разрезов остаются чудовищные кратеры. Земли там нет, растительность невозможна. Мёртвые ямы поглощают, уродуют прекрасную природу Кузбасса, а рядом с каждым годом увеличиваются свалки, уничтожаются плодородные пахотные земли. Почему бы их не совместить? Пусть одно зло одолеет другое. Предлагаю мусором заполнять мёртвые жерла отработанных разрезов. Дороги там уже есть, вот и пустить по ним мусоровозы. А потом заровнять, засыпать почвой и посадить лес», — поделилась своей идеей Анна.