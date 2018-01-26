Мульткузнецк: новокузнечане сняли мультфильм про Йети

Мультфильм «Йети — защитник леса» опубликовали новокузнечане на ютьюбе.

Он посвящён теме безопасности на льду. Как рассказал автор мультфильма, художественный руководитель школы безопасности «ЗнайКак» Алексей Кругляков, в дальнейшем команда проекта планирует выпустить целый мультсериал.

«В этом мультике Лось и Кабан отправляются кататься на коньках на озере. Да вот только на дворе уже весна, и лёд совсем тонкий и опасный — не выдержал Кабана, он и провалился», — говорится в описании ролика на ютьюбе.

Алексей Кругляков ответил на несколько вопросов.

SU: Почему главным героем вы выбрали именно Йети?

АК: Йети — некая фишка Кузбасса, один из туристических символов Кемеровской области, и сегодня у многих за пределами нашего региона ассоциируется с ним. И дети к этому персонажу относятся с интересом, ведь история о Йети — это легенда, что-то сказочное. А сам персонаж нам видится добрым и милым.

SU: Тематика вашего первого мультфильма - безопасность на льду. Вы планируете выпускать мультсериал. И все выпуски будут посвящены теме безопасности?

АК: Школа безопасности «ЗнайКак» уже несколько лет занимается профилактикой детской безопасности. Это то, что мы считаем важным, что умеем делать интересно и необычно. Дети — это наше будущее, поэтому мы хотим, чтобы они были

SU: Какие планы на будущее?

АК: Мультики — это очень сложный процесс. И считаю, что для нашей команды энтузиастов, первый выпуск — это уже определённый подвиг. Пока говорить, когда выйдет следующий мультфильм, рано. Но мы рассчитываем сделать выход регулярным и будем рады сотрудничеству.