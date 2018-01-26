Жалобы на УК: новокузнечане возмущены, что подъезд моют ржавой жижей

Жители дома №87 на Косыгина жалуются на управляющую компанию. Их не устраивает, как УК «УЖК» обслуживает здание.

«У нас на доме творится настоящий беспредел. Мало того, что мы не можем сменить УК, так и действующая ООО «УЖК» нас не обслуживает должным образом. Подъезды моют ржавой жижей, так ещё и в доме некоторое время назад было много крыс, тараканов и других насекомых», — рассказала жительница этого дома Яна.

В подтверждение своих слов она прислала фото и видео вёдер с грязной водой.

«Мы долго не можем перейти в другую управляющую компанию «Союз». Нам говорят, что надо ждать решения суда. При этом у нас было общее собрание, и мы набрали необходимое количество подписей. Но весь процесс специально затягивается. У нас на руках много доказательств. Но до сих пор нас обслуживает УК «УЖК», — пожаловался жилец этого дома Михаил.

За разъяснением ситуации мы обратились в «Управляющую жилищную компанию», которая обслуживает этот дом. По словам инженера производственного отдела Оксаны Фроловой, такая неразбериха произошла из-за самих собственников жилья, которые не могут договориться друг с другом.

«Мы никогда не мыли полы ржавой жижей. На фотографиях вёдра с водой, в которую добавлена марганцовка и другие чистящие средства. Мы ежедневно контролируем работу уборщиц и проверяем качество уборки. Всё дезинфицируем. А претензии по поводу смены УК тоже не имеют никаких оснований. Часть жильцов выступают за переход в компанию «Союз», а другая хочет остаться у нас. Один из жильцов и подал в суд. Сейчас идёт процесс. Это всё занимает много времени. Перейдёт ли дом в другую компанию станет известно только после судебного решения. А пока мы обслуживаем этот дом», — рассказала Оксана Фролова.