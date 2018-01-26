Хорошо идём: Novokuznetsk.su вошёл в топ самых цитируемых СМИ Кузбасса

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Кузбасса по итогам 2017 года.
Городская электронная газета Novokuznetsk.su вошла в десятку самых цитируемых СМИ региона.
Мы расположились на шестом месте по Кемеровской области и на втором — в Новокузнецке, улучшив свои позиции на один пункт с показателем индекса цитируемости в 67,91.
Наши партнёры, ВашГород.ру, признан самым цитируемым сайтом Новокузнецка (ИЦ 150,97).
novokuznetsk.su
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