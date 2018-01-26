RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 17 февраля 2018

Совет прокурорам: Путин потребовал быстрее реагировать на завышение цен на ЖКХ

На этой неделе президент РФ выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас очень много мошенников наживаются на собственниках квартир.

Поэтому прокуроры должны принимать быстрые меры по пресечению случаев недобросовестного завышения цен на услуги ЖКХ.

«Видите, что искусственно задирает тарифы – сразу принимайте меры. Ведь в итоге страдают самые незащищённые и уязвимые  слои населения», — передаёт слова президента Независимая газета.

Ранее мы рассказали, что Путин готовит сюрприз для женщин.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники