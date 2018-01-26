Через каждый дом: кузбассовцы требуют сократить количество пивточек

На сайте «Банк идей» кемеровчанка просит кузбасских властей ограничить или сократить количество пивных точек. Она отмечает, что они открываются буквально на каждом шагу.

«В любом районе Кемерова очень много точек по продаже пивных напитков. Вот, например, на улице Серебряный бор 4 и 6к1 открыли сразу два магазина по продаже пива, для каких целей через дорогу уже существовала пивточка. Вдобавок через дом уже работают подобные магазины», — жалуется она.

Кемеровчанка просит властей обратить внимание на эту проблему, ведь население спивается.

Напомним, жители Новокузнецка тоже просили сократить количество пивточек в городе. В 2015 году с предложением ограничить работу пивных заведений к городскому Совету народных депутатов обратился мэр Сергей Кузнецов. Но пивные магазины до сих пор продолжают открываться на каждом шагу.