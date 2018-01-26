Происки американцев: в WhatsApp стремительно распространяется вирусная «пугалка» о Путине

Россияне сообщают о «пугалке» про Владимира Путина, которая стремительно распространяется в родительских чатах в WhatsApp

Об этом написала в «Твиттере» пользователь под ником Тата Зима. Она опубликовала скриншот сообщения, в котором обращаются к администраторам групп и просят внимательней относиться к появлению в чатах новых членов.

Доброжелатели предостерегают от шуток в социальных сетях в отношении главы государства и напоминают о грядущих выборах, призывая не поддаваться на провокации американских служб, которые активно ведут информационную войну.

В ватсапе в родительских группах распространяют pic.twitter.com/GN979AtYDg — Тата Зима (@nat38071) 16 февраля 2018 г.

Все фотожабы и шутки в адрес лидера страны, по мнению авторов, могут привести к государственному перевороту.

Отметим, это сообщение сильно напоминает другие вирусные посты о «жвачках со спайсом», которые раздают школьникам и полицейских овчарках, подлежащих усыплению.