Акции падают: ВТБ получил контроль над «Магнитом»

Накануне стало известно, что крупнейшая торговая сеть «Магнит» подписала договор о продаже 29% акций ВТБ за 138 млрд рублей. Фактически госбанк становится крупнейшим акционером сети, сообщил владелец ритейлера Сергей Галицкий.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, эта сделка стала крупнейшей по слияниям и поглощениям в этом году.

«Мы выведем „Магнит“ на качественно новый уровень своего развития», — передаёт слова главы ВТБ Лента.ру.

ВашГород.ру писал, что госбанк, «Почта России» и «Магнит» ​подписали долгосрочное соглашение. Поэтому совсем скоро в отделениях почты появятся продукты крупнейшего ретейлера. Вдобавок они объединят логистические и транспортные ресурсы.

Но, несмотря на позитивный тренд, акции «Магнита» стали падать после сообщений о сделке. Снижение было зафиксировано на 4,8%.

Как сообщает РБК, теперь акции крупнейшей сети можно купить за 4 тыс. 652 руб. за бумагу. При этом капитализация «Магнита» достигла 478,2 млрд руб.(минус 16,1 млрд руб.)