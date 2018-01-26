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Новость от 17 февраля 2018

Резкие перепады температур: синоптики рассказали о погоде в марте в Новокузнецке

Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Новокузнецке на первые дни марта. Ожидаются сильные перепады температур, при этом средняя температура будет довольно комфортной около -7 °С, -9 °С.

Ближе к концу месяца ожидаются плюсовые температуры в дневные часы, сообщает Гисметео.  

В первую пятидневку месяца преимущественно пасмурно. В ночные часы до -19 °С, днём в среднем -9 °С. С 5 по 7, а также 11 и 12 марта ожидается потепление до +7 °С и дождь.

В последующие дни  средняя температура вновь перейдёт в минус.

novokuznetsk.su

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