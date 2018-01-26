Управляющие компании Кузбасса перенимают опыт у IT-компаний

Первый форум для руководителей управляющих компаний прошел в кемеровском офисе IT-компаний «ЭТО_». Тема мероприятия: «Развитие управляющей компании».

На форуме рассказали о новых технических решениях в сфере ЖКХ, о возможностях развития УК и повышении конкурентоспособности.

Вопросы, которые вызывают наибольшие трудности у УК, стали предметом выступления исполнительного директора Good Line Дмитрия Осипова. Он предложил варианты решения проблем, основываясь на опыте IT-компании.

«Деятельность управляющих компаний – это бизнес, — подчеркнул Дмитрий Осипов. — У этого бизнеса есть конкретные клиенты – жильцы. Каждый из нас – клиент управляющей компании. Мы, как IT-специалисты, ушли дальше во взаимодействии с клиентами. Именно поэтому, мы предлагаем управляющим компаниям использовать наш опыт.

О необходимости грамотной автоматизации деятельности УК шла речь во время выступления Андрея Репича, компания «Бизнес-Софт».

Технические решения, способные сделать более удобным проживание в многоквартирном доме, предложил Александр Олейник, директор по развитию проектов Good Line. Среди таких решений – мобильные приложения по оплате счетов ЖКХ, система наружного наблюдения с доступом к архиву видео через смартфон, «умный» шлагбаум, определяющий номер автомобиля и др. Самостоятельно протестировать все предложенные технические новинки участники мероприятия могли на стендах.

Форум собрал руководителей 27 УК Кемерова и Белова, также присутствовали представители контролирующих органов, администраций городов области. Планируется, что подобные форумы станут регулярными.