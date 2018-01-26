Кемеровчанин возмущён: в кондитерском цехе продают пиццу вместе с тараканами

В ВКонтакте житель Кемерова опубликовал видео, на котором запечатлён таракан, спокойно разгуливающий по пицце. Очевидец сообщает, что он сделал запись в кондитерском цехе Ленинска-Кузнецкого на Зварыгина накануне днём.

Автор ролика отмечает, что о бегающем таракане сообщил продавцу, но та никак не среагировала, только покачала головой.

Ранее жители Новокузнецка жаловались на популярную торговую сеть, продающую просроченные продукты.