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Новость от 17 февраля 2018

Кемеровчанин возмущён: в кондитерском цехе продают пиццу вместе с тараканами

В ВКонтакте житель Кемерова опубликовал видео, на котором запечатлён таракан, спокойно разгуливающий по пицце. Очевидец сообщает, что он сделал запись в кондитерском цехе Ленинска-Кузнецкого на Зварыгина накануне днём.

Автор ролика отмечает, что о бегающем таракане сообщил продавцу, но та никак не среагировала, только покачала головой.  

Ранее жители Новокузнецка жаловались на популярную торговую сеть, продающую просроченные продукты.

novokuznetsk.su

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