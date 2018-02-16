10 тысяч в год: минпромторг рассказал, когда введут «талоны на бедность»

Продуктовые карточки для малоимущих россиян могут появиться уже в 2019 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме в Сочи, передаёт Московский комсомолец

Напомним, впервые о «талонах на бедность» заговорили ещё в 2015 году и обещали ввести ещё в 2017-ом. Но сроки переносились несколько раз из-за нехватки средств в федеральном бюджете. Ведь на реализацию этого проекта необходимо как минимум 240 млрд рублей.

Если проект всё-таки будет реализован, то все малоимущие россияне получат продуктовые карточки, на которые будет перечисляться 10 тысяч рублей в год. На эти средства можно будет купить продукты первой необходимости отечественного производства.

Отметим, многие эксперты полагают, что эти талоны не исправят ситуацию – слишком маленькая сумма выделяется на каждого малоимущего.