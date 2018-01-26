Не рожаем: новокузнечане вымирают

Численность населения Новокузнецкого городского округа за 2017 год увеличилась на 1206 человек и на 1 января 2018 года составила 553 тысячи 651 человек.

Такие данные предоставил Новокузнецкий отдел Росстата в ежегодном отчете, передаёт Кузнецкий рабочий.

Рост численности новокузнечан достигнут за счет миграции (переезда в наш город, преимущественно, граждан из стран СНГ).

При этом, число родившихся в Новокузнецке за 12 месяцев 2017 года составило 5521 человек. По сравнению с 2016-м годом (6724 новорожденных) оно значительно уменьшилось — на 17,9 %.

Число умерших за 2017 год превысило число родившихся на 35,4 % (за 2016 год — на 13,0%).

Естественная убыль — 1956 человек (в 2016-м году убыль составляла 877 человек).

Миграционный поток (сумма прибывших и выбывших) за 2017 год по сравнению с 2016 годом уменьшился на 2,8%. В Новокузнецк приехало 15397 человек, выехало — 12235. Миграционный прирост составил 3162 человека (на 52,8% больше, чем в 2016 году).

В пределах России отрицательное сальдо миграции составило 274 человека, с другими странами — 21, со странами СНГ миграционный прирост оценивается в 3457 человек.