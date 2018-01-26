Инновации рынка недвижимости уже в Новокузнецке

10 февраля в Сочи завершилась V ежегодная отраслевая конференция для партнёров Сбербанка «Инновации рынка недвижимости».

Традиционно конференция собрала более 1000 крупнейших девелоперов и агентств недвижимости со всей России.

И также традиционно, участником от Новокузнецка, уже в третий раз, стало агентство недвижимости «Любимый город», многолетний партнёр Сбербанка.

- Каждый год конференция проходит в формате форума. Это единственное всероссийское мероприятие такого масштаба, на котором можно не только узнать обо всех краткосрочных и долгосрочные трендах рынка жилой недвижимости, о перспективах и планах изменения ставки Сбербанка по ипотеке, но и то, что называется, «вживую» пообщаться с лидерами успешных федеральных компаний, влияющих и формирующих сегодняшний рынок недвижимости в стране – рассказывает руководитель АН «Любимый город» Инна Левченко, постоянный гость и активный участник конференции.

Программа каждый год очень насыщенная, а в этом году было затронуто особенно много практических «живых» и актуальных для каждого региона вопросов:

Что станет основными драйверами роста на ближайшие три года;

Какие технологические и бизнес-процессы наиболее результативны сегодня для агентств недвижимости;

Совершенствование электронных сервисов для оказания государственных услуг при продаже-покупке жилья.

- Приятно было осознать, что многие вопросы, которые активно обсуждались на конференции, как наиболее передовой и успешный опыт работы большинства федеральных агентств – уже не первый год реализованы у нас в агентстве. Это касается и методов работы и, примененных нами, самостоятельно разработанных и внедренных, технологий. По сути, для нас это была ежегодная «сверка курса». Мы еще раз убедились, что все делаем правильно, развиваемся в нужном направлении и иногда, учитывая, что Новокузнецк все-таки удален от столиц, даже опережаем наших федеральных коллег. Из того, что мы уже внедрили и что сегодня отличает нас от всех Новокузнецких агентств и позволяет оставаться лидерами рынка:

Самая большая и полная база продаваемых объектов недвижимости в Новокузнецке.

Создание и отлаженная работа единого колл-центра, куда звонят наши покупатели, чтобы выбрать себе объект.

Тщательный учёт и отслеживание каждого входящего звонка, опять же с целью максимального удовлетворения клиентов агентства.

Обзвон всех клиентов по состоявшимся сделкам, чтобы получить обратную связь о работе наших специалистов.

Автоматизация всех возможных рабочих процессов в агентстве от подбора вариантов для покупателя, до организации электронной регистрации договора купли-продажи.

Система купли-продажи недвижимости становится всё более близкой к современной банковской системе, когда услуга клиенту предоставляется «пакетно» из «одного окна» и когда весь процесс от поиска и подбора вариантов нового жилья до одобрения ипотеки и оформления документов на новую квартиру можно организовать максимально быстро, практически на месте, с учётом индивидуальной ситуации каждого клиента, его пожеланий и его финансовых возможностей.

И мы стремимся обеспечить нашим Клиентам именно такую услугу в наших офисах в Новокузнецке и в Анапе. Последняя часть конференции впервые была проведена в формате панельной дискуссии, на которой в живом общении обсуждались «вечные» для нашей отрасли вопросы, как работать с клиентом: эксклюзивный договор или вообще без договора, кто важнее для агентских продаж продавец недвижимости или ее покупатель. Спор разгорелся жаркий. И мнения озвучивались диаметрально противоположные. Во время дискуссии мы сожалели только о том, что заранее не подали заявку на участие в ней в качестве спикеров, потому что нам было что сказать и мы готовы поделиться собственным опытом и даже дать готовые ответы на вопросы конференции. Мы уверенны, что опыт «Любимого города» действительно уникален и мы продолжаем развиваеться в правильном направлении.

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