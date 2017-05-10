Во благо: чиновники придумали новый налог

Минприроды предлагает ввести новый налог для охотников. Законопроект сейчас опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Российская газета.

Если его одобрят, то уже в 2019 году с людей, профессионально занимающихся охотой, начнут брать налог.

Авторы законопроекта предлагают установить единую ежегодную ставку сбора за охоту на пушных животных (шакал, волк, корсак, лисица, песец, енотовидная собака и тд) и на птиц (казарки, гуси, тетерев, утки и др.) Все животные перечислены в законе «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в статье «Охотничьи ресурсы».