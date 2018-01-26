Много снега: погода на неделю в Новокузнецке

На этой неделе в Новокузнецке ожидаются обложные снегопады.

Сегодня, 19 февраля, ближе к полудню пойдёт снег. Столбик термометра покажет -13 °С. Порывы юго-западного ветра будут достигать 9 м/с.

Во вторник характер погоды значительно не изменится, осадки сохранятся. Потеплеет до -10 °С.

21-22 февраля пасмурно, почти без осадков. Средняя температура составит -14 °С в ночные часы, днём до -1 °С.

В День Защитника Отечества в городе будет тепло и без осадков. Днём -7 °С, в ночные часы -14 °С.

Выходные дни будут комфортными. Возможен снег при -10 °С, в ночные часы до -18 °С.