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Новость от 17 февраля 2018

Для баланса: в России отменят досрочные пенсии

По словам первого замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, в Пенсионном фонде существует много финансовых дыр из-за отсутствия сбалансированности.

Он уверен, что необходимо сокращать количество представляемых льгот и даже допустил возможность отмены досрочной пенсии, передаёт «Газета.Ru».

«Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею ввиду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии. Если даже это убрать, то дефицита не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас», — сказал Вовченко.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец объявила приоритетной задачей правительства повысить пенсии до 25 тысяч рублей в месяц.

 

novokuznetsk.su

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