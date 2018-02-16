Для баланса: в России отменят досрочные пенсии

По словам первого замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, в Пенсионном фонде существует много финансовых дыр из-за отсутствия сбалансированности.
Он уверен, что необходимо сокращать количество представляемых льгот и даже допустил возможность отмены досрочной пенсии, передаёт «Газета.Ru».
«Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею ввиду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии. Если даже это убрать, то дефицита не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас», — сказал Вовченко.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец объявила приоритетной задачей правительства повысить пенсии до 25 тысяч рублей в месяц.
novokuznetsk.su
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