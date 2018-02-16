Для баланса: в России отменят досрочные пенсии

«Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею ввиду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии. Если даже это убрать, то дефицита не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас», — сказал Вовченко.