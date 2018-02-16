Один из первых: Абрамович инвестировал в популярный мессенджер $300 млн

Миллиардер Роман Абрамович вложил около $300 млн в проект мессенджера Telegram, создателем которого является Павел Дуров.
По информации источников газеты «Ведомости», бизнесмен в числе первых россиян, которые получили право на вложение инвестиций.
Отметим, глава компании Qiwi Сергей Солонин тоже решил посодействовать проекту и вложил $17 млн.
Накануне Павел Дуров сообщил о сборе сложений на создание криптовалюты. Все инвесторы, вложившие деньги, получат право на токены, когда заработает блокчейн Telegram Open Network.
Напомним, мессенджер Telegram стремительно набирает популярность среди россиян.
novokuznetsk.su
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