Один из первых: Абрамович инвестировал в популярный мессенджер $300 млн

Миллиардер Роман Абрамович вложил около $300 млн в проект мессенджера Telegram, создателем которого является Павел Дуров.

По информации источников газеты «Ведомости», бизнесмен в числе первых россиян, которые получили право на вложение инвестиций.

Отметим, глава компании Qiwi Сергей Солонин тоже решил посодействовать проекту и вложил $17 млн.

Накануне Павел Дуров сообщил о сборе сложений на создание криптовалюты. Все инвесторы, вложившие деньги, получат право на токены, когда заработает блокчейн Telegram Open Network.

Напомним, мессенджер Telegram стремительно набирает популярность среди россиян.