Вставай на выборы: россияне возмущены роликом с призывом идти голосовать

В соцсетях распространяется вирусный ролик «Вставай на выборы», который возмутил россиян.

По сюжету, главный герой ложится спать 17 марта и говорит жене, что не пойдёт на выборы. А утром к нему приходят из военкомата и в 52 года призывают в армию, сын просит 4 млн на охрану в школе, а в квартире у него живёт «гей на передержке». Мужчина пытается сбежать от всех и скрыться в туалете, но посещение уборной ограничено. На вопрос почему всё это происходит главному герою говорят, что это предусмотрено законом, который подписал президент.

Ролик возмутил россиян, которые упрекнули авторов в гомофобии, другие наоборот отнеслись с юмором, посчитав, что на видео показана нынешняя ситуация, когда «каждый день выходят совершенно безумные законы, с которыми нормальный человек с ума сойдёт».