Скандал с пьянкой детей в школьном туалете: депутат Госдумы от Кузбасса назвал снимки охотой педофила

В Новокузнецке разгорелся нешуточный скандал из-за снимков девочек, которые якобы пьют шампанское прямо в туалете школы.

В туалете новокузнецкой школы сфотографировали школьниц, которые якобы распивали алкогольные напитки. Снимки вызвали большой резонанс. На фотографиях запечатлены школьницы МБОУ «СОШ № 91». Они по очереди прикладываются к бутылке с шампанским и делают селфи.

Депутат Госдумы от Кузбасса, бывший пресс-секретарь губернатора, Антон Горелкин не остался безучастным к этой проблеме. Но народного избранника привлёк не сам поступок девочек, хотя о нём он тоже упомянул, а действия человека, который подглядывал за несовершеннолетними в туалете школы.

«Наши журналисты берут это в качестве новостного повода и публикуют в своих изданиях, совершенно не меняя изначального посыла в духе: «посмотрите, что делают дрянные девчонки!» Комментаторы их в массе своей поддерживают, что в «ВК», что на сайтах изданий. При этом только считанные единицы указывают, что вообще-то это типичная охота педофила — тайком снимать девочек в туалете через окно — и что именно по этому поводу нужно бить тревогу», — посетовал депутат.

Полный текст обращения депутата:

В связи с этим, Антон Горелкин отправил запросы в Следственный комитет, МВД и администрацию Новокузнецка с требованием разобраться в этой ситуации, а также вычислить того, кто подглядывал за девочками в туалете и вёл съёмку.