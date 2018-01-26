Не хватает квалификации: органы внутренних дел Новокузнецка нуждаются в достойных кадрах

В Новокузнецке прошла ярмарка вакансий к Дню защитника Отечества. В ней представители органов МВД, исполнения наказания, службы по контракту и Национального горноспасательного центра предложили работу для «настоящих мужчин», прошедших воинскую службу.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, более 800 человек пришли на эту ярмарку вакансий в Центр занятости населения.

42 работодателя напрямую предложили соискателям 1247 вакансий на угольных разрезах и шахтах, на металлургических и машиностроительных предприятиях, в торговле и общественном питании, на транспорте, в страховании и социальной сфере. Уровень зарплаты — от 9,5 до 85 тысяч рублей в зависимости от компетенции и уровня подготовки специалиста.

248 человек предварительно договорились о трудоустройстве.

«В завершении ярмарки вакансий работодатели отметили, что в настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных рабочих и специалистов. Особенно обеспокоены этим фактом работодатели «в погонах», которым нужны достойные кадры для работы в органах внутренних дел, инспекциях, а также для службы по контракту», — говорится в сообщении ведомства.