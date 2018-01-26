С издержками: в Кемерове продают наглого кота почти за 200 тысяч рублей

На Авито появилось предложение о покупке рыжего и наглого кота в Кемерове за 197,8 тысяч рублей, пишет ВашГород.ру.

За такую цену ничего удивительного – обыкновенный рыжий кот. Просто владелец четвероногого решил отбить расходы. В эту стоимость включены издержки, которые возникли при содержании животного.

Так вот, сам кот стоит всего рубль, а остальное — это стоимость испорченных им множества вещей: исцарапанные пробковые полы, разбитый телевизор и прочее.

«Берите, а то он ещё больше озверел за эти дни (может, гад, объявление читал, или кто-то ему сказал?!). Предполагаю, что он хочет подать встречное объявление, продать хозяина. По утверждению моего друга, если вы купите кота, то будете одной рукой его гладить, другой слезы счастья вытирать...», — говорится в объявлении.

Необычное объявление уже набрало более 12 тысяч просмотров. По словам продавца, обращений с различными предложениями немало. Например, просят кота напрокат, чтобы выжить мужа. На подобные предложения автор объявления пока не соглашается.

Маловероятно, что при таких обстоятельствах — кто-то купит кота. Кстати, зовут его Семён Семенович.