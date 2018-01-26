«Цены станут выше, ассортимент — хуже»: Чичваркин назвал продажу «Магнита» рейдерским захватом

Сделка по продаже акций «Магнита» банку ВТБ, о которой основатель розничной сети миллиардер Сергей Галицкий объявил в пятницу, является «рейдерским захватом». Об этом заявил бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
Бизнесмен продал свой бизнес в 2008 году и уехал в Лондон.
Он считает, что сделку, по которой ВТБ получил 29,1% акций одного из крупнейших ритейлеров страны за 138 млрд рублей, нельзя назвать рыночной, пишет Finanz.ru.
"Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что скоро цены станут выше, а ассортимент хуже, так как это воровство и безответственность - основные компетенции любой госкомпании", - пишет Чичваркин в Instragram.
По его словам, Галицкий продал бизнес "условно вовремя", хотя лучше было бы "при Медведеве обкэшиваться".
"Госторговля, назад в сельпо. Хамство, дефицит, дороговизна, очереди и драки, и как следствие карточки не за горами", - прогнозирует Чичваркин.
Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя приобретение, заявил, что у "Магнита" большой потенциал, а банк намерен развивать его, в том числе за счет возможной "экспансии" фактически национализированного ритейлера.
ВТБ уже владеет акциями "Ленты". Крупнейшая по капитализации и доле рынка розничная сеть в РФ - X5 Retail - частично принадлежит Альфа-банку.
"Вполне вероятно, что управление ВТБ хочет повторить успех Альфа-банка. Довольно распространенная филиальная сеть самого банка, плюс недавно выкупленный "Почта Банк" и вместе с этим доступ к магазинам "Магнита" позволит группе ВТБ очень глубоко проникнуть вглубь российского рынка", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитка Онлайн" Глеб Задоя.
novokuznetsk.su
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