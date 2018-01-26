«Цены станут выше, ассортимент — хуже»: Чичваркин назвал продажу «Магнита» рейдерским захватом

Сделка по продаже акций «Магнита» банку ВТБ, о которой основатель розничной сети миллиардер Сергей Галицкий объявил в пятницу, является «рейдерским захватом». Об этом заявил бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.

Бизнесмен продал свой бизнес в 2008 году и уехал в Лондон.

Он считает, что сделку, по которой ВТБ получил 29,1% акций одного из крупнейших ритейлеров страны за 138 млрд рублей, нельзя назвать рыночной, пишет Finanz.ru.