За честь и достоинство: Александр Щукин требует с «Независимой газеты» 10 млн рублей

Крупный бизнесмен из Новокузнецка Александр Щукин обратился в Мещанский суд Москвы с иском о защите чести и достоинства к «Независимой газете». Олигарх требует взыскать с издания и его редактора по 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Щукина Евгения Упорова.
По словам правозащитника, иск зарегистрирован судом, дело рассмотрит судья Яна Пивоварова, пока даты заседания не определены.
Истец намерен взыскать с «Независимой газеты» и редактора Константина Ремчукова по 5 млн рублей и обязать издание опровергнуть сведения из статьи «Доверенное лицо и »доверчивый« олигарх», опубликованной 7 февраля 2018 года.
Материал посвящен уголовным делам в отношении Щукина и спорам в арбитражных судах вокруг установления права собственности на ряд угольных шахт Кузбасса. Истец просит признать не соответствующими действительности сведения об установлении его вины в подаче в арбитражные суды подложных векселей, оказании давления на судебные и следственные органы, а также применении "насильственных и противоправных действий" в отношении британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Inc., в результате чего им был потерян контроль над угольной шахтой "Грамотеинская".
Истец указывает, что статья была односторонней и не отражала позицию второй стороны ведущегося корпоративного спора.
"В иске Щукин информирует суд, что находится в корпоративном конфликте с бывшим партнером и подозревает его в предоставлении недостоверных материалов в СМИ. Дополнительная цель иска - установить происхождение информации, опубликованной "Независимой газетой", - пояснил адвокат Упоров.
novokuznetsk.su
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