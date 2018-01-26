За честь и достоинство: Александр Щукин требует с «Независимой газеты» 10 млн рублей

Крупный бизнесмен из Новокузнецка Александр Щукин обратился в Мещанский суд Москвы с иском о защите чести и достоинства к «Независимой газете». Олигарх требует взыскать с издания и его редактора по 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Щукина Евгения Упорова.

По словам правозащитника, иск зарегистрирован судом, дело рассмотрит судья Яна Пивоварова, пока даты заседания не определены.

Истец намерен взыскать с «Независимой газеты» и редактора Константина Ремчукова по 5 млн рублей и обязать издание опровергнуть сведения из статьи «Доверенное лицо и »доверчивый« олигарх», опубликованной 7 февраля 2018 года.