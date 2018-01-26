Четвёртый энергоблок: на Курской АЭС произошла авария

Четвертый энергоблок Курской АЭС отключен из-за пожара. Никто не пострадал, радиационная обстановка в норме, сообщили РИА Новости в Росатоме.

В 06.53 защита автоматически отключила энергоблок мощностью 1000 МВт, причиной стал пожар в трансформаторе, обслуживающем собственные нужды станции. После отключения АЭС снизила рабочую мощность на тысячу мегаватт. В 07.05 для компенсации потери мощности в Единой энергосистемем России включены в работу энергоблоки на Заинской ГРЭС «Татэнерго», ТЭЦ-26 «Мосэнерго» и Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.

- Пожар ликвидирован.Трансформатор, на котором он произошел, находится за пределами здания энергоблока. Отключение энергоблока от сети проведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Все оборудование, кроме трансформатора, находится в рабочем состоянии. Ведутся аварийно-восстановительные работы, — рассказали в пресс-службе Курской АЭС.