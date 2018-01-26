RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 19 февраля 2018

Что появится вместо известной сети придорожных кафе?

Это было удобно, привычно, вкусно и нам казалось, что так будет всегда.

Первый «Подорожник» появился в столице Кузбасса в 1995 году — павильон на площади Волкова сразу стал «магнитом» для кемеровчан.

Но прошло больше двух десятков лет — наша жизнь сильно изменилась. Серьёзные изменения коснулись и «Подорожника», давно ставшего частью этой жизни. Многие из них происходили постепенно. Какие-то идут прямо сейчас.

В середине 90-х в Кемерове были открыты первые жёлто-зелёные павильоны с запоминающимися подорожниками, где продавались четыре разновидности бутербродов. Сегодня продукция старейшего сибирского оператора общественного питания реализуется в Кемеровской и Новосибирской областях.

Это обширная сеть, охватывающая территорию, которая превосходит площадь нескольких европейских стран. А что касается сегодняшнего ассортимента компании, то здесь готовят 60 наименований различных блюд и напитков, так что 14 видов бутербродов составляют только небольшую его часть.

Сюда приходят позавтракать — в меню «Подорожника» более десяти вариантов блинчиков, пирогов, сырников, каш. Здесь с удовольствием обедают — в «Подорожнике» вкусный выбор разнообразных салатов, супов, вторых блюд. И, конечно, в «Подорожник» всегда можно заглянуть, чтобы выпить бодрящий зерновой кофе с любимыми десертами.

Такие кардинальные изменения стали происходить в компании ещё несколько лет назад, когда в здешнем меню появились полноценные завтраки и обеды, а также новые десерты, молочные коктейли, какао с молоком, натуральный кофе. Причём всё это по доступным ценам.

Тогда же был разработан новый формат «Подорожника» — и началось «превращение» придорожных кафе в Доступные Кофейни. Целый ряд павильонов был отремонтирован в соответствии с кофейной тематикой. А при установке новых упор делался на повышенную комфортность.

Параллельно шла работа над ассортиментом кофеен. Уже сейчас в каждой из них можно приобрести зерновой кофе по минимальной цене. Вся фирменная сеть оснащена современными кофемашинами, позволяющими варить кофе на цельном молоке.

Изменился и товарный знак «Подорожника». Новый — «Доступная Кофейня» — подан на регистрацию в «Роспатент». Совсем скоро он станет украшать всем знакомые и всеми любимые яркие жёлто-зелёные павильоны в Кузбассе и Новосибирской области.

Да, старейший оператор общественного питания в Сибири идёт в ногу со временем и сам создаёт позитивные перемены. Единственное, что остаётся неизменным, — это качество продукции, дружелюбный сервис и близость к клиентам, которыми всегда славился наш «Подорожник».

На правах рекламы.