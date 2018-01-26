Что появится вместо известной сети придорожных кафе?

Это было удобно, привычно, вкусно и нам казалось, что так будет всегда.

Первый «Подорожник» появился в столице Кузбасса в 1995 году — павильон на площади Волкова сразу стал «магнитом» для кемеровчан.

Но прошло больше двух десятков лет — наша жизнь сильно изменилась. Серьёзные изменения коснулись и «Подорожника», давно ставшего частью этой жизни. Многие из них происходили постепенно. Какие-то идут прямо сейчас.

В середине 90-х в Кемерове были открыты первые жёлто-зелёные павильоны с запоминающимися подорожниками, где продавались четыре разновидности бутербродов. Сегодня продукция старейшего сибирского оператора общественного питания реализуется в Кемеровской и Новосибирской областях.

Это обширная сеть, охватывающая территорию, которая превосходит площадь нескольких европейских стран. А что касается сегодняшнего ассортимента компании, то здесь готовят 60 наименований различных блюд и напитков, так что 14 видов бутербродов составляют только небольшую его часть.

Сюда приходят позавтракать — в меню «Подорожника» более десяти вариантов блинчиков, пирогов, сырников, каш. Здесь с удовольствием обедают — в «Подорожнике» вкусный выбор разнообразных салатов, супов, вторых блюд. И, конечно, в «Подорожник» всегда можно заглянуть, чтобы выпить бодрящий зерновой кофе с любимыми десертами.

Такие кардинальные изменения стали происходить в компании ещё несколько лет назад, когда в здешнем меню появились полноценные завтраки и обеды, а также новые десерты, молочные коктейли, какао с молоком, натуральный кофе. Причём всё это по доступным ценам.

Тогда же был разработан новый формат «Подорожника» — и началось «превращение» придорожных кафе в Доступные Кофейни. Целый ряд павильонов был отремонтирован в соответствии с кофейной тематикой. А при установке новых упор делался на повышенную комфортность.

Параллельно шла работа над ассортиментом кофеен. Уже сейчас в каждой из них можно приобрести зерновой кофе по минимальной цене. Вся фирменная сеть оснащена современными кофемашинами, позволяющими варить кофе на цельном молоке.

Изменился и товарный знак «Подорожника». Новый — «Доступная Кофейня» — подан на регистрацию в «Роспатент». Совсем скоро он станет украшать всем знакомые и всеми любимые яркие жёлто-зелёные павильоны в Кузбассе и Новосибирской области.

Да, старейший оператор общественного питания в Сибири идёт в ногу со временем и сам создаёт позитивные перемены. Единственное, что остаётся неизменным, — это качество продукции, дружелюбный сервис и близость к клиентам, которыми всегда славился наш «Подорожник».