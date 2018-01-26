Идеи полезных подарков на 23 февраля

23 февраля — серьёзная проверка на женскую «прочность». Надо приготовить праздничный ужин и найти мужчинам подарки по вкусу. А ещё как-то выкроить время, чтобы к вечеру быть в полной «боевой готовности». Как всё успеть?

Миссия выполнима! Читайте наши советы и экономьте силы на главное — любовь и внимание к вашим дорогим защитникам Отечества.

Единственному и неповторимому

Хотите сделать любимому подарок с особым смыслом? Тогда подарите ему что-нибудь приятное и полезное для отдыха на природе. Например, палатку (на двоих!), складной стол с двумя стульями, разборный мангал, шампуры или решётку для гриля. Только представьте: уютный треск костерка, шум реки, звёзды — и только он и вы.

Лучшему папе на свете

Наши предки считали, что только в здоровом теле может быть здоровый дух. Наверное, поэтому они очень любили париться. Так что лучший подарок самому замечательному «предку» на свете — это хорошие принадлежности для бани. Например, шапка для парной «Директор бани», бондарная кружка из липы, чтобы поддать парок, банный набор в деревянной кадке и, конечно же, большая пивная кружка.

Юным защитникам Отечества

Главное, чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами — сильными и умелыми. Вы точно не ошибётесь с выбором, если приготовите им бадминтон, дартс, твистер, футбольные и волейбольные мячи или настоящий бинокль. Подросткам можно подарить ремкомплект для самостоятельной починки велика и даже ящик с инструментами. А совсем маленьким — игровые наборы, машинки, конструкторы.

Любимому братишке

Здорово, если у брата есть истинное мужское хобби — охота или рыбалка. Тогда ему можно подарить термос, фляжку, ящик для рыболова, коптильню, фонарик. А если захватывающего увлечения у вашего братишки пока нет, то сделайте ему оригинальный подарок — книгу-сейф «Для настоящих мужчин». Будут деньги — и интересное хобби появится.

Коллегам и друзьям семьи

Коллегам по работе можно подарить забавные брелоки, магнитики, копилки или сувениры-приколы. А друга семьи можно побаловать мини-баром из шести фужеров и стопок, штофом или даже заветной мужской мечтой — дистиллятором.

«Кузбасс Посуда» поздравляет всех новокузнечан с Днём защитника Отечества и приглашает новокузнечанок за праздничными покупками. В нашем супермаркете «Посуда на ДОЗе» огромный выбор приятных и полезных подарков для мужчин — это сотни наименований автомобильных принадлежностей и мебели, садового и строительного инвентаря, бытовой техники и фильтров для воды, сувениров и многого другого.

И всё это в одном месте и по очень доступным ценам. Так что у вас ещё останется достаточно времени и денег на то, чтобы приготовить шикарный ужин и привести себя в праздничную «боевую готовность».

Новокузнецк, ДОЗ, 19/24 отдел продаж +7–923–031–82–41 +7 (3843) 991–774 Сайт