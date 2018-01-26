Нарушает: депутат потребовал прокуратуру наказать руководителя управления по транспорту

Депутат Новокузнецкого городского Совета Эдуард Тяпикин обратился в прокуратуру с требованием привести деятельность управления по транспорту и связи в русло закона.

Депутат заметил, что управление по транспорту зачастую превышает срок, который установлен законом, для ответа на обращения граждан. По закону, гражданин, обратившийся в органы власти, обязан получить ответ в течение 30 дней с момента регистрации обращения. Но в электронной приёмной управления до сих пор значатся без ответов письма, оставленные в декабре.

Это, по мнению депутата, «негативно сказывается не только на работе в сфере организации транспортного обслуживания в городе Новокузнецке, но и нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц в лице населения Новокузнецкого городского округа, а также говорит о неоправданном использовании бюджетных средств».

В своём обращении Эдуард Тяпикин напомнил, что подобное нарушение предусматривает административную ответственность. В качестве примеров депутат приводит несколько обращений за октябрь и ноябрь прошлого года, подготовка ответа на которые заняла больше времени, чем установлено законом.

Мальцевой Светланой Владимировной во время возложения исполнения администрации города Новокузнецка

Эдуард Тяпикин просит привлечь к ответственности Светлану Мальцеву, которая исполняла обязанности начальника упраления в этот период.

Отметим, ответы на обращения горожан, которые оставлены на сайте УТиС в 2018 году, публикуются в требуемый законом срок.