Зарплаты в долг: власти нашли способ бороться с бедностью

Российские власти стали активно повышать минимальные зарплаты до прожиточного минимума. Это самое необычное предвыборное мероприятие, считают эксперты Независимой газеты.
Россияне получат надбавку к зарплате только через два месяца. Вдобавок в региональных бюджетах нет для этого денег, поэтому все дополнительные выплаты пойдут в долг.
Напомним, закон о повышении МРОТ до 11 тыс. 163 руб. в месяц, то есть до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения был принят Госдумой на прошлой неделе, 16 февраля.
Изменения коснутся примерно 3 млн человек. Дополнительные расходы на повышение зарплат бюджетникам (это 1,6 млн занятых в государственных и муниципальных учреждениях) в 2018 году составят 39,3 млрд руб.
Из этой суммы 7,5 млрд руб. доплатят работникам федеральных госучреждений, а 31,8 млрд руб. должны будут найти регионы для своих государственных и муниципальных учреждений.
Изменения затронут и реальный сектор экономики: работодателям, чтобы действовать согласно закону, в общей сложности надо будет довыплатить за год 22,7 млрд руб., говорится в сопроводительных документах к закону.
Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., то есть 85% от прожиточного минимума. Поднять его до 100% сначала хотели с января 2019 года (о чем приняли закон в декабре 2017-го), но Владимир Путин после встречи в январе с рабочими вагоностроительного завода в Твери объявил, что инициирует ускорение МРОТ. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не опустится ниже прожиточного минимума.
Подсчитано, что суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%. Правда, 11 163 руб. – это прожиточный минимум трудоспособного населения во втором квартале 2017 года, но именно с таким временным лагом законодательство устанавливает соотношение этих двух показателей.
novokuznetsk.su
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