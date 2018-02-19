Зарплаты в долг: власти нашли способ бороться с бедностью

Российские власти стали активно повышать минимальные зарплаты до прожиточного минимума. Это самое необычное предвыборное мероприятие, считают эксперты Независимой газеты.

Россияне получат надбавку к зарплате только через два месяца. Вдобавок в региональных бюджетах нет для этого денег, поэтому все дополнительные выплаты пойдут в долг.

Напомним, закон о повышении МРОТ до 11 тыс. 163 руб. в месяц, то есть до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения был принят Госдумой на прошлой неделе, 16 февраля.