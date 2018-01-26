Каким в Кузбассе будет март: синоптики дали предварительный прогноз

В Кемеровском гидрометцентре рассказали о предварительном прогнозе на март в Кузбассе.

«Март ожидается, в принципе, тёплым месяцем. Он идёт в пределах климатической нормы, местами даже на 1 градус выше. В целом он будет с перепадами температур — ночные возвраты до -30, -32 градусов, конечно, ещё возможны. Тем не менее процессы в природе происходят уже весенние, и плюсовые температуры тоже будут отмечаться. Осадки ближе к концу месяца будут в виде снега и мокрого снега», — сообщила ВашГород.ру пресс-секретарь Гидрометцентра Наталья Полуэктова

Синоптики ожидают скачки температур, добавила собеседница. Хотя монгольский антициклон (тот самый, что принёс нам в январе морозы) уже уходит из региона, возвраты холодов в марте всегда бывают.