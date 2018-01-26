Активно осваиваем новые участки: в Кузбассе на развитие угольной отрасли направят 65 млрд рублей

Кузбасские власти продолжают активно развивать угольную промышленность в регионе. Если в 2017 году на эти цели было выделено 63 млрд рублей (на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2016 году), то в этом году инвестиции достигнут 65 млрд рублей.

При этом продолжится политика освоения новых участков – открытые горные работы стартуют на участке «Убинский -1» АО «Разрез «Шестаки», запустят проект по освоению участка «Гусинский-Южный» ООО СП «Барзасское товарищество». Через пять лет добыча с этих участков достигнет 5 млн тонн угля.

Вдобавок построят три обогатительных фабрик общей мощностью 12,5 млн тонн: «Краснокаменская» (АО ИК «ЮКАС-Холдинг»), «Талдинская-Энергетическая» (ОАО УК «Кузбассразрезуголь») и «Увальная» (АО «УК «Сибирская»).

Благодаря этим мерам появится более 1540 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе АКО.

Сейчас на территории Кемеровской области ведут добычу 42 шахты и 51 разрез.