Тут вам не там: в Москве начнут укладывать шпалы из пластика

В Москве на трамвайных путях вместо деревянных шпал начнут укладывать пластиковые. Они отличаются особой износостойкостью, передаёт газета Известия со ссылкой на портал мэра.

Использовать современные технологии начнут уже в 2018 году.

Эксперты отмечают, что деревянные шпалы служат только 10 лет, а пластиковые не нужно обрабатывать, что позитивно сказывается на окружающей среде, а срок их службы составляет до 50 лет.

К сожалению, до Новокузнецка передовые технологии так и не добрались. О модернизации электрического транспорта городские власти пока только говорят. Летом 2017 года мэр Сергей Кузнецов анонсировал запуск скоростного трамвая к 400-летию города.

Чуть позже заявили, что для нового транспорта обновят трамвайные пути от Кузнецкого моста до Советской площади. Но пока на этом и остановились.

По мнению петербургского экономиста Рината Бичурина, скоростной трамвай — это очередной «завтрак» для народа в течение президентской предвыборной кампании.