Полиция подключилась: в Новокузнецке пропала девочка-подросток

В редакцию обратилась новокузнечанка с просьбой помочь в поисках пропавшей школьницы.

«Марине 14 лет. Она ушла из дома в прошлую пятницу, 16 февраля. В районе 12 часов вышла из дома в Точилино и пошла в школу на улицу Варшавская, 2. Но до школы она не дошла. Её в субботу видели в ТРЦ «Планета», — рассказала её подруга.

Девочка до сих пор не вернулась домой. Её мама Эльвира обратилась в полицию.

«Полиция занялась поисками. Её видели в воскресенье в ТРЦ «Сити Молл». Последний раз, когда я её видела, была одета в синий пуховик до колена с опушкой. На ногах угги, без шапки. Раньше она не убегала из дома», — рассказала мама пропавшей девочки.

Если вы знаете что-либо о нахождении девушки, обязательно позвоните по тел +79134230464