Соучастие: новокузнечанам предлагают поучаствовать в благоустройстве города

Новокузнечан зовут создавать проекты для создания «Комфортной городской среды».
«Соучастие – это механизм принятия совместных решений по благоустройству города в общих интересах и предполагает коллективную работу, направленную на анализ существующих проблем, выработку новых идей и проектов. Форматом которого являются встречи жителей и архитекторов города«, — говорится в группе проекта.
С 19 по 28 февраля любой неравнодушный горожанин сможет сделать личный вклад в преобразование общественных пространств Новокузнецка, говорят организаторы.
Встречи пройдут во всех районах Новокузнецка через территориальные общественные самоуправления. График проведения встреч по соучастному проектированию, проектных семинаров:
Орджоникидзевский район (19.02.2018)
Парк перед ДК Шахтостроителей (ул. Дорстроевская, д. 5а)
Площадка обсуждений: ДК Шахтостроитель (пос. Притомский)
Центральный район (20.02.2018)
Сквер Безымянный (внутриквартальная территория между ул.Кузнецова и 4 пр.Октябрьским)
Пешеходная аллея (от Кузнецкстроевский, 20 до Ермакова, 3)
Площадка обсуждений: Библиотека им. Гоголя (ул. Спартака, 11)
Заводской район (21.02.2018)
Парк Первостроителей (от Чекистов, 17 до Горьковской, 27а)
Площадка обсуждений: Библиотека (ул. Горьковская, 27)
Новоильинский район (26.02.2018)
Аллея памяти воинов Афганистана (пр. Авиаторов, 102А)
Площадка обсуждений: Библиотека им. Лихачева (ул. Косыгина, 39б)
Куйбышевский район (27.02.2018)
Площадь ДК им. Дзержинского (пересечение ул. К.Маркса и ул. 1 Мая)
Сквер по ул. Воробьева
Площадка обсуждений: ДК им. Дзержинского
Кузнецкий район (28.02.2018)
Сквер по ул. Ленина (у кинотеатра «Пламя»)
Площадка обсуждений: ДК Алюминщик
novokuznetsk.su
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