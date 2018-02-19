Соучастие: новокузнечанам предлагают поучаствовать в благоустройстве города

Новокузнечан зовут создавать проекты для создания «Комфортной городской среды».

«Соучастие – это механизм принятия совместных решений по благоустройству города в общих интересах и предполагает коллективную работу, направленную на анализ существующих проблем, выработку новых идей и проектов. Форматом которого являются встречи жителей и архитекторов города«, — говорится в группе проекта .

С 19 по 28 февраля любой неравнодушный горожанин сможет сделать личный вклад в преобразование общественных пространств Новокузнецка, говорят организаторы.

Встречи пройдут во всех районах Новокузнецка через территориальные общественные самоуправления. График проведения встреч по соучастному проектированию, проектных семинаров:

Орджоникидзевский район (19.02.2018)

Парк перед ДК Шахтостроителей (ул. Дорстроевская, д. 5а)

Площадка обсуждений: ДК Шахтостроитель (пос. Притомский) Центральный район (20.02.2018)

Сквер Безымянный (внутриквартальная территория между ул.Кузнецова и 4 пр.Октябрьским)

Пешеходная аллея (от Кузнецкстроевский, 20 до Ермакова, 3)

Площадка обсуждений: Библиотека им. Гоголя (ул. Спартака, 11) Заводской район (21.02.2018)

Парк Первостроителей (от Чекистов, 17 до Горьковской, 27а)

Площадка обсуждений: Библиотека (ул. Горьковская, 27) Новоильинский район (26.02.2018)

Аллея памяти воинов Афганистана (пр. Авиаторов, 102А)

Площадка обсуждений: Библиотека им. Лихачева (ул. Косыгина, 39б) Куйбышевский район (27.02.2018)

Площадь ДК им. Дзержинского (пересечение ул. К.Маркса и ул. 1 Мая)

Сквер по ул. Воробьева

Площадка обсуждений: ДК им. Дзержинского Кузнецкий район (28.02.2018)

Сквер по ул. Ленина (у кинотеатра «Пламя»)

Площадка обсуждений: ДК Алюминщик

novokuznetsk.su

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