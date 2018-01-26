Скинули шесть миллионов: на главной площади Новокузнецка не могут продать ресторан

На главной площади Новокузнецка (по адресу Свердлова,3) продаётся здание ресторана. Объявление о продаже появилось в январе 2018 года.

Но пока желающих купить помещение не нашлось. Изначально за ресторан просили 20 миллионов рублей, теперь же цену снизили сразу на шесть миллионов.

«Здание расположено в удобном месте – на центральной площади, в нескольких шагах от ТРЦ «Сити Молл». Общая площадь — 580 кв. метров (два этажа). Мы снизили цену до 14 млн рублей. Вариант с арендой не рассматриваем, только продажа», — рассказал владелец помещения.

Ранее мы сообщили, что в ТРЦ «Сити Молл» закрылся магазин «Турне»