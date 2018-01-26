Мужчины выигрывают в “Обнови обои” 23 и 24 февраля

23 и 24 февраля виновникам торжества — самым мужественным покупателям “Обнови обои” — мы предлагаем испытать свою удачу!

Праздничные выходные – лучший повод зайти с семьёй в «Обнови обои» не только за вдохновением, но и за выгодными покупками.

23 и 24 февраля всех мужчин поздравляем с Днём защитника Отечества и предлагаем им сыграть в кости.

Цифра большего номинала, которая выпадет на игральных кубиках, и будет вашей праздничной скидкой! Играть могут только покупатели мужского пола любого возраста. Один покупатель играет (бросает кубики) – 1 раз.

Цифра, выпавшая на кубике, не суммируется со скидкой на дисконтной карте, применяется больший номинал скидки. Скидки не распространяются на товары по специальным (акционным) ценам.

При наличии дисконтной карты, сумма праздничной покупки зачисляется на вашу карту.

Сейчас в “Обнови обои” как никогда есть где разгуляться вашей фантазии, без особенной оглядки на кошелёк. В наличии более 170 видов обоев в распродаже! Подробнее можно рассмотреть их и предварительно подобрать на сайте.

Также у всех покупателей есть возможность обновить обои и поучаствовать в интернет-конкурсе «Битве интерьеров».

Загляните в «Обнови обои», чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. “Обнови обои” – легко, ярко, для жизни!

Подробнее – на сайте, ВКонтакте, в Инстаграм.

Бесплатная доставка, консультация дизайнера интерьера в торговых залах, система лояльности и работа под заказ – далеко не полный перечень услуг, которые оказывает компания. Покупатели, когда отзываются о магазинах “Обнови обои”, отмечают широчайший ассортимент, приемлемые цены, грамотность и доброжелательность продавцов-консультантов и дизайнеров.