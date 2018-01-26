«Парфенон» за бокалом красного: Леонид Парфёнов запустил шоу на YouTube

«Я вообще с 2004 года на телевидении не работаю, то есть у меня за это время выходила масса документальных фильмов, но вот так, чтобы в текущем эфире, да еще и в штате телекомпании — 14 лет. Но с другой стороны я ничего другого, кроме как писать вкадровый и закадровый тексты, не умею. И меня уговорили: ты вот для этого видео ни в коем случае не пиши. Говори, как говоришь. Это ж для тебя не работа? Не работа. Но я езжу все время. Тогда сам себя снимай. Вот это тоже новый опыт. Я впервые снимаю себя сам, и очень часто это будет в разных местах. Сегодня, по счастью, это дома, в Москве, в квартире, это кабинет мой. Я еще попросил тогда, чтоб вино было в кадре, раз это не работа. Это как ты хочешь. Это я очень хочу. И «Парфенон» понятно почему, а 18 — это от того, что в каждом выпуске, рассуждая на темы, я буду попивать винцо и про это вино рассуждать буду тоже».