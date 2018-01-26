Обложили со всех сторон: россиян заставят платить налог на дачные туалеты

С 2018 года в России введён косвенный налог на придомовые строения для владельцев дачных участков.

Теперь Минфин предлагает зарегистрировать в налоговых органах каждое отдельно стоящее строение на приусадебном участке. Под законопроект подпадут летние кухни, парники, бани, сараи и даже дачный туалет, если усмотрят, что он крепко связан с землёй. Документ предусматривает, что новый налог будут платить и владельцы дач, и жители сёл, пишет ВашГород.ру.

Если собственником участка является пенсионер, то его освободят от уплаты налога на одну хозяйственную постройку (при условии, что её площадь не превышает 50 кв. м). А за другие платить придётся. Отмечается, что пенсионеры освобождены от уплаты налогов за дом.