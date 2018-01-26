Жизненно необходимо: в России хотят создать министерство виртуальной реальности

В России предложили создать министерство новых технологий и виртуальной реальности.

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо со своим предложением он направил в правительство страны, сообщает RT.

По мнению депутата, современные технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр. Сегодня они позволяют полностью погрузить человека в другой мир, поэтому их можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине, психологии и спорте.

Чернышов уверен, что создание специального министерства поможет России стать передовой страной на рынке технологий виртуальной реальности. Кроме того, ведомство будет способствовать цифровизации населения, а это благотворно скажется на развитии экономики государства и благосостоянии граждан.