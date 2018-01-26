Внимание, водители: ГИБДД Новокузнецка готовит очередной рейд

В Новокузнецке пройдёт профилактический рейд Госавтоинспекции.
В поле зрения сотрудников ведомства попадут водители, перевозящие детей. Экипажи ДПС будут дежурить недалеко от детских садов и школ. Рейд назначен на 21 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.
В мэрии напомнили, что штраф за перевозку юных пассажиров без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности составляет 3 тысячи рублей.
novokuznetsk.su
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