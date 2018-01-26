«Имя любимое моё»: Новокузнецк предложили переименовать в Сталинск

Новокузнечанин Борис Новокрещин считает, что городу необходимо вернуть имя Сталинск. Напомним, так Новокузнецк назывался с 1932 по 1961 годы.

Своё предложение он разместил на сайте «Гражданских инициатив».

«Из-за внутрипартийных политических разногласий и на фоне борьбы КПСС с пресловутым культом личности, знаменитый город Сталинск был переименован в непритязательный Новокузнецк», — пишет автор обращения.

Это предало не только имя Сталина, но и подвиг строителей Кузнецкстроя, считает новокузнечанин.

Сегодея имя Сталина перманентно реабилитировано, что, по мнению Бориса Новокрещина, создаёт предпосылки для возврата Новокузнецку былого названия для восстановления исторической справедливости и почтения к ветеранам Сталинской эпохи.

«Очередной »ренейминг« города не только улучшит его бренд и поддержит бизнес, обеспечивая рост доходов населения и пополнение городской казны, но и вдохнет в горожан гордость за прошлое и чувство ответственности перед прошлыми и будущими поколениями, новые силы и веру в победу, в светлое будущее и т.п. Это тем более уместно в юбилейный год с обостренными надеждами людей на стратегические успехи, может наполнить празднование 400-летия новыми смыслами и яркими запоминающимися событиями (о которых организаторам надо, конечно, позаботиться заранее)», — считает автор.

Переименование при надлежащей постановке дела должно привести к положительным «структурным сдвигам» не только в маркетинге города и отдельных его бизнес-структур, но и в массовом сознании, социальных отношениях, взаимодействии социальных групп.

При этом новокузнечанин обращает внимание, что сведение дела к простой директивной замене наименований нецелесообразно и опасно, поскольку непонимание происходящего может вызвать «брожение умов» и социальные конфликты.

Он также предложил план реализации, состоящий из пяти этапов.